Des pro-palestiniens anglais veulent des poursuites contre l’ambassade d’Israël au Royaume Uni

L’association anti-israélienne « Inminds » a réalisé samedi une projection « sauvage » sur les murs du Palais de Westminster, siège du gouvernement britannique, pour protester contre la tentative de « couvrir le scandale révélé par Al Jazeera concernant les manœuvres complotistes de l’ambassade israélienne contre des ministres insuffisamment sionistes à leur goût ».



« Nous demandons une enquête sur le lobby israélien en Grande-Bretagne » ont-ils projeté sur la façade du Palais. Le ministre britannique des affaires étrangères ayant déclaré que « l’affaire était close », Inminds a rétorqué : « Non, l’affaire est loin d’être terminée. Nous voulons une véritable enquête publique sur les députés et les fonctionnaires de notre pays qui complotent avec une puissance étrangère pour faire tomber un ministre parce qu’il a dénoncé la colonisation israélienne ».

« Il s’agit d’un acte de trahison », affirme Ali Abbas, le président de Inminds. « Les députés sont élus pour représenter le peuple britannique et non pour faire de l’espionnage pour le compte des officines israéliennes. Nous exigeons la fermeture de l’ambassade d’Israël et le renvoi de son représentant. »

En réalité, c’est le propagandiste d’al Jazeera qui pourrait être inquiété pour mise en scène et organisation d’un véritable traquenard médiatique…