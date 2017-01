Des pro-palestiniens s’alarment du rapprochement entre l’Arabie saoudite et Israël

Des militants pro-palestiniens en Arabie saoudite ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux condamnant les mesures prises par l’ancien chef du renseignement saoudien, le prince Turki al-Faysal, pour normaliser les relations avec Israël, a rapporté le site de campagne Golfe BDS.

Depuis plusieurs années déjà, les contacts entre officiels des services secrets saoudiens, qatariotes, emiratis et israéliens sont médiatisés, même si les pays concernés n’entretiennent officiellement pas de relations avec l’Etat juif.

La campagne « # la normalisation_Faysal_ne nous représente pas » a été lancée en coopération avec le mouvement de boycott d’Israël dans les pays du Golfe. « Le mouvement a appelé à intensifier les campagnes de boycott en réponse aux tentatives de normalisation du prince saoudien Turki al-Faysal avec les Israéliens », déclare-t-on de même source.

« Ce qui nous préoccupe et nous consterne c’est cette violation impudique du boycott de l’ennemi. Or, ce n’est pas la première fois que le prince Turki al-Faysal tend sa main à l’ennemi israélien. Sa réunion avec Livni s’ajoute à une longue liste de rencontres avec des responsables sionistes ».

Dans cette liste, la poignée de main entre al-Faisal et Moshe Yaalon, alors ministre de la défense lors d’une conférence en Allemagne, puis un entretien public avec Yaakov Amidror, ancien conseiller pour la sécurité d’Israël, en mai dernier à Washington, lors d’un « Think tank » lié à l’AIPC exaspèrent au plus haut point les partisans du boycott d’Israël.