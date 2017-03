Des renforts américains arrivent en Syrie

Selon les médias américains, environ 400 soldats américains ont été envoyés en Syrie en renfort. Ces renforts sont censés arriver dans la zone de préparatifs des Forces démocratiques syriennes (FDS) et les soutenir dans la campagne d’Al-Raqqah. En outre, une force d’infanterie a été envoyée dans la zone de Manbij, afin d’éviter les frictions entre l’Armée syrienne libre, soutenue par la Turquie, et les FDS, qui détiennent Manbij et les environs. Les troupes américaines au Nord-Est de la Syrie devraient bientôt atteindre les 1 000 combattants, équipés d’artillerie lourde et de véhicules blindés.