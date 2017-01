Des sénateurs américains passent à l’action pour le transfert de l’ambassade à Jérusalem

Une délégation de sénateurs républicains veut geler les fonds du Département d’Etat jusqu’à ce que l’ambassade américaine en Israël soit officiellement déplacée à Jérusalem, conformément à la loi. Alors que le Congrès a approuvé la première loi visant à déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem en 1995, le nouveau projet de loi menace de couper le financement du Département d’ Etat jusqu’à la réinstallation est terminée. L’effort est dirigé par les sénateur Ted Cruz, Marco Rubio, et Dean Heller, qui tous soutiennent les efforts de l’administration Trump.

« Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible d’Israël », a déclaré Cruz dans un communiqué. « Malheureusement, la vendetta de l’administration Obama contre l’Etat juif a été si vicieux que même prononcer cette simple vérité et plus encore dire que Jérusalem est le lieu approprié pour l’ambassade américaine en Israël-est choquant dans certains milieux. »

« Mais il est enfin temps de couper à travers le double langage et des promesses non tenues et de faire ce que le Congrès a dit que nous devrions faire en 1995: établir officiellement notre ambassade dans la capitale de notre grand allié d’Israël », a déclaré Cruz.

Le projet de loi pourrait geler une partie importante du financement du Département d’Etat jusqu’à ce qu’il termine la relocalisation.