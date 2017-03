Des Tunisiens outrés que l’on rappelle l’origine tunisienne du terroriste d’Orly

La Fédération Tunisienne des Hôteliers déplore l’incident de la fusillade de l’aéroport de Paris – Orly et dénonce la stigmatisation surmédiatisée de la supposée « origine tunisienne » du terroriste.

« Ce n’est pas la première fois que les médias occidentaux mettent systématiquement en avant les « origines tunisiennes » de criminels nés et « éduqués » en Europe. Nous dénonçons et condamnons vigoureusement cette stigmatisation abusive de la Tunisie qui consiste à remonter l’arbre généalogique de délinquants 100% « made in France » à la recherche d’une « origine tunisienne ».

Encore une fois: il s’agit d’un citoyen français, né en France, emprisonné en France, suivi par la police française. Pourquoi y mêler la Tunisie? » demande Radio Mosaïques…