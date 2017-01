Des urgentistes français viennent apprendre à gérer les situations de crise en Israël ? Par Bely

Quand la France s’avoue vaincue pour empêcher les horribles attentats dont elle est devenue une des cibles, une des victimes régulièrement visitées et revisitées, quand elle reconnait qu’elle n’a pu ni ne peut encore les déjouer, elle envoie une délégation de médecins, non pas aux Etats-Unis, en Suisse, en Angleterre ou n’importe quel pays européen, mais…. En Israël !

Ainsi donc, il y a quelques jours une délégation de médecins français est arrivée dans l’Etat hébreu pour gérer les attentats à la manière israélienne. (Des attentats « Palestiniens » ?)

En l’occurrence, si l’on en croit les sauveteurs qui s’entraient à garder un calme olympien, se mobiliser en moins d’une demi-heure pour répondre à des crises majeures n’est plus, depuis longtemps déjà un exploit mais du tout-venant et l’État hébreu s’est bâti dans ce domaine une solide culture du risque. « Nous nous préparons en permanence à faire face à tous types d’attaques: conventionnelles, biologiques et nucléaires», confirme Boaz Leev, spécialiste de la préparation à l’urgence au ministère de la Santé.

Et tous les hôpitaux du pays sont équipés d’un abri blindé comme celui d’Ichilov. L’accent est mis sur la formation permanente des médecins, infirmiers et secouristes. Des exercices grandeur nature sont organisés plusieurs fois par an, avec de multiples scénarios à tester….

Une explosion et des corps mutilés dans une rue de Tel-Aviv. Des dizaines de morts dans un crash à l’aéroport. L’armée, les hôpitaux et les services de secours s’entraînent à collaborer sur ces scènes fictives. «Chaque situation obéit à un protocole écrit, précise Boaz Leev. L’exercice s’achève toujours par un long débriefing qui permet d’évaluer notre efficacité, et de nous corriger.»

« C’est au 9e sous-sol, dans un vaste espace blindé et confiné, que l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv reçoit ses blessés et mourants en cas de crise. Là, les responsables du deuxième plus grand centre hospitalier israélien et tout le personnel médical ont été formés pour qu’en moins d’une heure, soient installés quelque 800 lits et leur équipement médical descendus par la rampe d’accès.

Inaugurée en 2011, la salle d’urgences occupe 56.000 m² sur quatre étages. Elle a été conçue pour résister à des attaques conventionnelles (roquette ou mortier) et chimiques. Des branchements en eau, en oxygène, en électricité et une ventilation en circuit fermé lui assurent une autonomie complète. Des réserves de carburant permettent de tenir une semaine.

En cas d’alerte, le service des urgences installé dans un bâtiment proche aura aussi été bouclé, son personnel réquisitionné et sa capacité d’accueil augmentée en quelques minutes à peine., explique le Pr Pinchas Halpern, chef du service des Urgences de l’hôpital à la délégation de médecins français.

« Seule une réaction très rapide et parfaitement coordonnée peut permettre de sauver un maximum de vies.»

L’utilisation des nouvelles technologies par les urgentistes israéliens a aussi impressionné leurs homologues français. Les mille ambulances de la Magen David Adom, l’organisation privée responsable des secours dans le pays, sont équipées d’un système de géolocalisation qui permet de coordonner au mieux leur intervention en cas d’accident grave ou d’attentat. Chaque véhicule a une caméra embarquée dont les images sont retransmises au siège, facilitant la prise de décision. «La manière dont le premier secouriste arrivé sur place va décrire la situation au standard est cruciale pour la suite des opérations», souligne Eli Bin, son directeur général. «Il peut déclencher un plan de secours sur la base de ces premières constatations sans avoir à solliciter l’accord de toute la chaîne administrative.

Mobilisables à tout instant douze mille volontaires issus du monde médical, mais aussi la plupart des Israéliens pour ne pas dire le pays tout entier, tous obligés de surmonter la peur, tous de répondre présents, une évidence, tous de se tenir prêts à intervenir.