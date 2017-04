Des vols Israël-Maroc dès le mois de mai

Le tour-opérateur israélien Flying Carpet organisera un vol pour relier Tel Aviv à Casablanca et à Marrakech, à une fréquence hebdomadaire et ce, à partir du mois de mai prochain. Une première depuis treize ans! Ainsi, des vols transporteront des touristes israéliens, depuis Tel Aviv, à Casablanca et à Marrakech. Et pour contourner l’absence d’accord aérien entre le royaume et Israël, le tour-opérateur prévoit un passage par la ville de Catane en Sicile avant de relier le Maroc.