Désastre évité lors des parades du jour de l’Indépendance israélien

Tsahal annonce ce soir que deux pilotes de l’armée de l’air ont été envoyés en prison militaire suite à un incident qui a eu lieu durant la parade aérienne traditionnelle lors de laquelle deux avions cargo de type Super Hercules se sont frôlés. L’incident n’a été noté que suite à l’atterrissage, lorsque les techniciens ont remarqué des marques suspectes au bord des ailes des deux avions. Le rapport indique que les pilotes n’ont pas respecté les mesures de sécurité et de distance d’usage, et ont ainsi mis la vie de leurs équipes de vol en danger et peut être celle de dizaines de citoyens.