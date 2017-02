Détails sur le coup de filet antiterroriste en Turquie

Le 5 février 2017, l’unité antiterroriste de la police turque a mené une série de raids dans 29 villes. L’objectif était d’arrêter des membres de l’Etat islamique et de déjouer des attaques. Au total, 763 suspects ont été arrêtés dans ces raids, à Ankara, Istanbul, Bursa, Şanlıurfa, Konya et ailleurs en Turquie. Quatre fusils, deux pistolets et des brochures de propagande ont été trouvés chez les suspects. La police a indiqué que l’organisation avait prévu de mener des attaques en Turquie. La plupart des personnes arrêtées sont des étrangers, dont deux Allemands de Hambourg et de Brême. La Turquie détient au moins 780 personnes soupçonnées d’avoir des liens avec l’Etat islamique, dont 350 étrangers. Certains d’entre eux ont déjà été jugés et condamnés.