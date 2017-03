Détérioration de la sécurité alimentaire au Proche-Orient et en Afrique du Nord (Selon la FAO).

Cette détérioration est en grande partie due à la généralisation des conflits, à leur intensité et aux crises prolongées. Mais au-delà des conflits et des crises, le rapport considère que la pénurie d’eau et le changement climatique sont les défis les plus importants à relever afin de lutter contre la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable d’ici 2030. La pénurie d’eau est le défi principal affectant la production agricole dans la région et contribue fortement à rendre la région dépendante des importations alimentaires. Israël est le seul pays de la région où la courbe est inversée.