Deux équipes israéliennes percent le mystère de la formation de la lune. Par Bely

La lune a toujours fait rêver les poètes… fascinés par la beauté trouble de l’astre de la nuit. Mais pas seulement… Les scientifiques eux-aussi s’interrogent depuis la nuit des temps à son sujet. D’innombrables questions en tous genres, comme la réalité des petits bonhommes verts, mais plus sérieusement, d’où vient son influence incontestable sur les marées, pourquoi cette propension à garder secrète sa « face cachée », et plus encore sur le mystère de sa naissance.

Ainsi, deux équipes israéliennes composées de chercheurs du « Technion » et de « l’Institut Weizmann », ont décidé de mettre en commun leurs efforts pour percer les mystères de ce satellite apparu il y aurait 4,468 milliards d’années…

Une première hypothèse émise dans les années 70 (une époque qui semble dater de la préhistoire !), expliquait l’apparition de la lune après qu’un objet inconnu, mais de la dimension de la planète Mars, est entré en collision avec la terre. Dans ce cas, il faut se représenter le système solaire dans un stade extrêmement précaire, violent et non stabilisé, dans lequel des astres de tailles différentes errent dans le cosmos. Après l’impact, une partie du sol terrestre aurait été expulsée et se serait mise à graviter autour de la Terre, tel l’anneau de Saturne. Par la suite, les éléments du disque se seraient agrégés pour former la Lune que nous connaissons aujourd’hui.

Aujourd’hui, parlons-en ! Les scientifiques disposent de moyens informatiques qui ont tout changé !

Mais cela ne suffit pas encore. Pour résoudre de tels mystères, il a fallu ajouter aux deux équipes initiales la collaboration de scientifiques spécialisés dans d’autres domaines : des ingénieurs pour envoyer et transmettre de l’information sur les échantillons lunaires, des géologues et des chimistes pour l’étude des roches et enfin un groupe de physiciens pour élaborer des modèles physiques. Difficulté supplémentaire, ce genre d’études impliquent généralement des budgets colossaux. Rappelons qu’en France, le budget du programme spatial français s’élève en 2017 à 2 334 millions d’euros.

Ceci-dit, grâce à cette organisation hors du commun, « nos Israéliens de service » ont réalisé d’invraisemblables calculs par ordinateur qui leur ont permis de penser que ce sont plutôt « de multiples impacts sur notre Terre, (plus de 800) qui auraient petit à petit créé plusieurs lunes. Ces différents satellites auraient alors pu, sur une échelle de plusieurs millions d’années, créer la Lune que nous connaissons.

Voilà une bien jolie théorie qui ne demande plus qu’une chose : être vérifiée sur place! Une concordance qui remet au gout du jour l’envie de retourner sur la lune après quelques années d’abstinence !

Une « envie », c’est peu dire ! Parler de « besoins impératifs » serait d’autant plus proche de la réalité que les postulants astronautes n’ont été que douze à fouler le sol d’un astre avec lequel l’humanité partage ses nuits… Et si Israël, représenté par « SpaceIL » est particulièrement impliqué, ils sont dix groupes à travers le monde à vouloir être choisis par le « Google Luna Xprize ». Dix équipes prêtes à tout ou presque, pour réaliser un rêve qui vaut son pesant d’or. Mais une seule sera désignée pour « LE VOYAGE » prévu pour fin 2017. Celui dont il se faut d’être ! Quelques petits tours autour de la terre… Un alunissage exceptionnel… Une sortie dans l’espace… Et cerise sur le gâteau, une vidéo haute définition gardant pour l’éternité l’image de ces exploits à l’attention des familles restées sur terre mais aussi pour tous ceux qui ont du mal à accepter qu’Israël soit capable de jouer dans la cour des plus grands…