Devinez quel est le pays qui accueille la deuxième diaspora marocaine au monde?

C’est…Israël bien sûr! Le nombre de personnes que représenterait la diaspora marocaine en Israël est estimé à 800.000. L’information a été livrée par le « Guide des Marocains résidant à l’étranger » , publié par un ministère marocain. Près d’un dixième de la population israélienne aurait donc des origines marocaines. L’état hébreu serait ainsi le pays où réside la deuxième plus grosse population marocaine du monde d’après les chiffres du ministère, loin derrière la France et ses 1,3 million de personnes venues du Maroc. Sont pris en compte pour cette étude les individus qui ont « gardé un lien direct ou indirect avec le Maroc, participant ou non à la vie de la communauté marocaine hors de ses frontières » précise le guide, comme le rapporte le HP Maghreb.