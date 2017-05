D’ici 2019, l’ancienne gare SNCF de Pithiviers sera transformée en lieu de mémoire de la Shoah

Hier matin, lors des commémorations (de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande) en mémoire aux milliers de Juifs internés dans les camps nord-loirétains, on devait apprendre que le Mémorial de la Shoah (Paris) et la SNCF venaient de signer une convention déterminante……

Hier, ciel infiniment bleu. C’est lors de la seconde cérémonie de la matinée en hommage aux Juifs internés dans les camps nord-loirétains (de 1941 à 1943), celle de Beaune-la-Rolande, que Serge Klarsfeld a évoqué la concrétisation imminente d’un grand projet pour la mémoire. D’un mémorial de la Shoah, selon toute vraisemblance.

Le président de l’association Fils et filles de déportés juifs de France a ainsi, en substance, expliqué qu’une convention avait été signée entre le Mémorial de la Shoah et la SNCF. Celle-ci s’engage donc à restaurer l’ancienne gare de Pithiviers, par laquelle avaient transité les Juifs déportés.

Elle deviendra, à terme, un lieu de mémoire, que l’on imagine dédié aux internés des camps. Et ce, « d’ici un à deux ans, assure Serge Klarsfeld. Pas d’inquiétude, cela va se faire, j’en ai encore parlé, cette semaine, avec Guillaume Pepy ( le président de la SNCF) ».

La SNCF confirme bien : « Les travaux seront engagés prochainement, afin de livrer un bâtiment adapté à un espace à vocation pédagogique. » Mais que renfermera-t-il ? Les travaux dans l’ancienne gare seraient imminents, d’après la SNCF « Le conseil scientifique du Mémorial de la Shoah et le Cercil (Musée mémorial d’Orléans) doivent encore définir ce qu’il y aura à l’intérieur », livre le défenseur de la cause des déportés juifs de France.

La proximité de la gare de Beaune-la-Rolande – d’où partaient aussi des convois pour le complexe concentrationnaire d’Auschwitz – sera prise en considération, lors de l’aménagement de sa voisine pithivérienne.

S’il n’est pas prévu, « pour le moment », d’intervenir physiquement dessus, on n’oubliera cependant pas de l’intégrer au circuit mémoriel nord-loirétain. « Cette gare existe, on peut s’y recueillir, elle fait déjà partie du circuit de la mémoire », achève Serge Klarsfeld.