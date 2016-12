Discours de Kerry sur le conflit israélo-palestinien

Le secrétaire d’État John Kerry a accusé les «colonies» de mettre en péril la solution des « deux États » dans un discours dont le contenu, résolument contre Israël, ne surprend pas.

M. Kerry a affirmé que l’administration Obama « n’avait pas trahi Israël » quand elle a permis l’adoption d’une résolution anti-israélienne au Conseil de sécurité de l’ONU la semaine dernière. « Tout au long de son administration, le président Obama s’est profondément engagé envers Israël et sa sécurité, et cet engagement a guidé sa recherche de la paix au Moyen-Orient » s’est-il permis d’avancer.

« Cette administration a été la plus grande amie d’Israël et son partisan » a-t-il prétendu, validant le dicton, qu’avec de tels amis, pas besoin d’ennemis. « Aucune administration américaine n’a fait plus pour la sécurité d’Israël que celle de Barack Obama »…

Il a déclaré que «le vote aux Nations Unies avait pour but de préserver la solution des deux États», parce que «la solution des deux États est le seul moyen de parvenir à une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens».

Il a prévenu qu’Israël était en danger de perdre son caractère d’État juif et démocratique s’il ne se séparait pas des Arabes palestiniens. « Si le choix est un seul état, Israël peut être juif ou démocratique, mais il ne peut pas être les deux. »

M. Kerry a critiqué l’organisation du Fatah pour avoir incité au terrorisme. « Les assassins d’innocents sont encore glorifiés sur les sites Web du Fatah ». Il a également accusé les dirigeants de l’AP de «nommer des places publiques, des rues et des écoles, du nom de terroristes».

M. Kerry aussi critiqué le Hamas pour avoir cherché la destruction d’Israël et détourné l’aide pour aider les habitants de Gaza au profit de sa machine de guerre.

Ils’est ensuite concentré sur une attaque en règles des villages juifs de Judée et Samarie, expliquant qu’ils étaient « un obstacle à la paix »…