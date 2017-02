Discret sur le sort des Chrétiens d’Orient, le Pape prie pour les Musulmans persécutés en Birmanie

Le pape François a dénoncé mercredi le traitement réservé à la minorité musulmane des Rohingyas, « torturés et tués en raison de leurs traditions et de leur foi » en Birmanie.

Lors de son audience du mercredi devant des milliers de fidèles, le pape a évoqué « des gens bons et pacifiques » qui « souffrent depuis des années », et a appelé à prier tout spécialement pour ces « frères et sœurs » actuellement chassés de Birmanie.

Selon un récent rapport de l’Onu, la campagne militaire en Birmanie contre la minorité musulmane des Rohingyas a « probablement fait plusieurs centaines de morts » en près de quatre mois, bien moins que les chiffres des massacres de Chrétiens en terre d’Islam, sur lesquels le Pape est bien discret.