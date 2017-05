Vu d’Israël, la France n’est pas assez préparée aux attentats !

« L’année 2017 sera très sanglante en Europe. L’Etat islamique subit des défaites en Irak et en Syrie et a besoin de réaliser des actes terroristes pour continuer à exister », explique le général Nitzan Nuriel. Cet ex- directeur du bureau de l’antiterrorisme israélien, de 2007 à 2012, conseille de se préparer à des attaques chimiques, à des explosions d’avions en vols à partir de liquides présents dans les ordinateurs portables, à la présence de bombes dans les conteneurs des navires….Cet expert Israélien nous donne son analyse………Détails………

le passage à Paris le 16 mai pour une conférence (*), cet ex-conseiller de Benjamin Netanyahou mène des audits de sécurité et conseille les maires des villes du sud de la France. Il a piloté les équipes d’intervention du Festival de Cannes.

Et il a observé certains dysfonctionnements français dans la prévention des actes terroristes.

Parmi eux, la multiplicité des acteurs (police nationale et municipale, gendarmerie, armée de terre, société de sécurité privée…), sans chaîne de commandement unique, et la guerre des ego entre agences de renseignement. « J’ai vu le manque de coordination des patrouilles dans les gares, ajoute-t-il. Différents corps interviennent avec des règles d’engagement différentes. Il faut unifier la chaîne de commandement comme en Israël où la police est l’instance décisionnaire et de coordination sur le sol national ».