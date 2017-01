Dissensions au sein du Hamas

Au cours d’une entrevue, le haut responsable du Hamas, Mahmoud al-Zahar a fait référence aux élections au sein du Hamas et du leadership du mouvement. Considéré comme un candidat pour remplacer Khaled Mashaal, il est en train d’établir un bloc à l’intérieur du Hamas pour les élections. Il a attaqué la politique de Khaled Mashaal et d’Ismail Haniyeh, qui, selon lui, ont abandonné les principes sur lesquels le Hamas a été établi et les a accusés de soutenir le Qatar. Il a souligné que l’Iran était le véritable partisan des Palestiniens, car il leur a toujours apporté de l’aide et des armes pour la « résistance » contre Israël.