L’attaque mortelle qui a eu lieu dimanche contre une mosquée au Canada montre que les Musulmans sont « les victimes d’une croisade internationale », a soutenu un ancien militant de l’Etat islamique basé à Gaza dans une interview avec Breitbart Jérusalem.

Abu Baker Almaqdesi, qui a combattu pour l’Etat islamique en Irak et en Syrie, a affirmé que les Chiites et les dirigeants musulmans « traîtres » sont complices de la guerre présumée qu’il prétendait être dirigée par les «États infidèles».

Pour ce terroriste palestinien, aucun doute: il s’agit bien d’une conspiration même si un tireur était isolé au moment de l’attaque de la mosquée.

Le premier ministre Justin Trudeau a condamné l’attentat, qualifié d’«attaque terroriste contre les musulmans».

Alexandre Bissonnette, 27 ans, a été accusé de six chefs d’accusation de meurtre et de cinq chefs d’accusation de tentative de meurtre avec une arme à autorisation restreinte. M. Bissonnette a fait une brève comparution devant le tribunal lundi.

Six personnes ont été tuées et cinq autres restent en état critique à l’hôpital, après le meurtre de la prière du dimanche dans un centre culturel islamique dans la capitale de la province francophone du Canada.

« Les attaques contre les mosquées n’ont rien de nouveau », a affirmé Almaqdesi. « Chaque jour, les avions de la coalition dirigée par les États-Unis bombardent des mosquées et tuent des fidèles musulmans ainsi que des foyers musulmans, sous le prétexte de lutter contre la terreur ». Il n’a fourni aucune preuve pour ses allégations.

L’attaque de la mosquée prouve que l’Occident « et principalement l’Amérique sont les chefs de la terreur mondiale et nous devons nous unir contre elle parce qu’elle tue les musulmans en Syrie, en Irak et au Yémen sur une base quotidienne ».

«Les musulmans se défendent d’une guerre d’annihilation quotidienne menée par l’idéologie des croisés», a-t-il déclaré avant de critiquer une autre théorie du complot: «Outre cette terreur systématique, il y a une campagne visant à sensationnaliser le massacre des Croisés par les musulmans dans des actes d’autodéfense, par opposition au silence radio dans les médias quand les musulmans sont tués par les croisés. Si la terreur existe, c’est la terreur chrétienne qui tue des gens innocents chaque jour. «