Donald Trump est arrivé en Israël: premiers discours du président Rivlin, de Benjamin Netanyahou et du président américain

L’avion du président américain Donald Trump s’est posé sur le tarmac de l’aéroport international Ben-Gurion, à Tel Aviv en Israël à 12h30, deuxième étape d’une tournée diplomatique et premier voyage officiel du président depuis son investiture. Après l’Arabie saoudite, Trump est en Israël pour une visite officielle, il se rendra en tout premier lieu au Mur Occidental, vestige du deuxieme Temple détruit en l’an 70 par les romains et lieu le plus sacré du Judaïsme. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans la ville de Jérusalem, où il séjournera à l’hôtel King David. Onze mille policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité du président Trump et de sa délégation.

Le président israélien Reuven Rivlin et la première dame Nehama Rivlin au coté du Premier ministre Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah, rejoints par l’ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, ont accueilli le président américain Donald Trump et sa femme Melania sur le tarmac à l’aéroport Ben Gurion. Serrant la main du président Rivlin, Trump a déclaré être « honoré » d’être en Israël. Le président Trump a aussi salué son «ami» le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. « Bienvenue, notre bon ami », a répondu Netanyahou.

Le président Reuven Rivlin a été le premier à s’exprimer par ces mots : “Israël a besoin d’une Amérique forte, et les Américains ont besoin d’un Israël fort” a dit Rivlin.