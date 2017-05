Donald Trump en Israël: « vous seriez surpris de savoir quels pays soutiennent notre démarche »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son épouse Sara, hier soir lundi 22 mai 2017, à la résidence du Premier ministre à Jérusalem, ont organisé un dîner de fête avec le président américain Donald Trump et son épouse Melania. Avant le repas, le Premier ministre Netanyahu et le Président américain Trump ont déclaré:

Premier ministre Netanyahu:

« Nous sommes ravis de vous accueillir M. le Président Donald Trump et Melania, à la résidence du Premier ministre à Jérusalem, la capitale éternelle du peuple juif, la capitale unie de l’État juif.

Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, et il est toujours bon de vous voir. Mais il est également formidable de voir l’amitié florissante entre nos deux belles femmes, Sara et Melania. Vous êtes les bienvenus ici et nous sommes ravis de vous voir. Nous sommes honorés de vous accueillir chez nous.

Vous avez été aujourd’hui Monsieur le Président au Kotel, l’un des sites les plus sacrés du Judaïsme. Vous avez été à l’église du Saint-Sépulcre, l’un des sites les plus saints du christianisme. Nous protégeons les sites chrétiens car personne d’autre ne le fait dans cette région. Nous protégeons les sites chrétiens, les sites musulmans, évidemment les sites juifs. Nous sommes attachés à la liberté de toutes les confessions et aux droits de tous.

Monsieur le Président, j’apprécie le fait que vous soyez allé au mur de occidental, et vous êtes le premier président en exercice qui a fait cela. Le peuple d’Israël vous applaudit pour cela.

Nous avons eu une excellente discussion aujourd’hui, et quand je dis «formidable», cela englobe tout. Nous pourrions parler de la déréglementation, nous pourrions parler d’économie, et de toutes les choses formidables que nous souhaitons accomplir pour nos deux nations.

Mais je tiens à vous remercier, surtout aujourd’hui, de votre engagement profond envers la sécurité d’Israël, son bien-être et son avenir. Je ne doute pas que lorsque nous travaillerons ensemble, vous et moi, l’alliance entre nos pays deviendra de plus en plus forte.

Je veux que vous sachiez combien nous apprécions le changement de la politique américaine sur l’Iran – changement que vous avez énoncé si clairement il y a une heure. Je veux que vous sachiez combien nous apprécions votre décision audacieuse d’agir contre l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Et je tiens à vous dire aussi combien nous apprécions la réaffirmation du leadership américain au Moyen-Orient.

Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec vous pour faire face aux dangers auxquels nous sommes confrontés ensemble dans ce Moyen-Orient violent et volatil. Je crois que, ensemble, nous pourrions retarder la marche de l’Iran en matière d’agression et de terreur dans cette région et nous pouvons contrecarrer l’ambition débridée de l’Iran de devenir un État doté d’armes nucléaires.

Je suis également impatient de travailler en étroite collaboration avec vous pour faire progresser la paix dans notre région, car vous avez noté si succinctement que les dangers communs transforment les anciens ennemis en partenaires. Et c’est là que nous voyons quelque chose de nouveau et potentiellement quelque chose de très prometteur. Ce ne sera pas simple, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, et Monsieur le Président, pour la première fois de ma vie, je vois un véritable espoir pour le changement. Les leaders arabes que vous avez rencontrés hier en Arabie Saoudite pourraient aider à changer l’atmosphère et aider à créer les conditions d’une paix réaliste. Ce sont tous de grands signes sur votre visite historique.