Donation exceptionnelle d’un milliardaire américain aux universités israéliennes

L’Université de Tel-Aviv est parmi les grandes institutions de recherche israéliennes qui vont bénéficier du programme STEM pour la coopération technologique entre Israël et les Etats-Unis, financé par le philanthrope et homme d’affaires américain Mort Zuckerman. Le programme, lancé officiellement à la résidence du Président de l’Etat d’Israël, Reuven Rivlin, en présence du Président de l’Université de Tel-Aviv, le Prof. Joseph Klafter, ainsi que des autres présidents des grandes universités israéliennes, a pour but de promouvoir la coopération scientifique entre les chercheurs des deux pays par des bourses d’études et des projets éducatifs.

Le programme permettra entre autre aux chercheurs américains au stade du doctorat et du post-doctorat de collaborer avec les chercheurs des universités et des organismes de recherche en Israël, y compris l’Université de Tel-Aviv, l’Université hébraïque de Jérusalem, le Technion, et l’Institut Weizmann, qui comptent parmi les institutions académiques les plus avancées du monde.

Cette exposition des chercheurs américains à la recherche de pointe et à la culture start-up en Israël a pour but de produire une génération de leaders universitaires, de scientifiques et d’industriels dotés d’un esprit d’entreprise et d’innovation. En parallèle, le programme renforcera la position des institutions de recherche israéliennes dans le monde en leur donnant accès à sources de financement à grande échelle pour développer leurs laboratoires de recherche, leurs projets et leurs programmes de pointe.

Le but est de renforcer à terme les partenariats entre les deux pays, basés sur les relations à long terme établies entre les chercheurs américains et israéliens de retour dans leurs pays d’origine, qui continueront de travailler en commun et d’échanger avec leurs homologues, contribuant ainsi à l’avancement de l’effort global de coopération scientifique entre les deux pays.

Un premier groupe composé de 14 chercheurs a démarré avec l’année universitaire 2016-2017 et le programme STEM s’est fixé pour objectif d’assurer la continuation des projets et des activités académiques et éducatives au fil des ans. Au cours des 20 prochaines années, il déversera plus de 100 millions de dollars au profit des chercheurs et de la société toute entière.

