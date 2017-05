Le drone naval MALE Heron 1 remplace les avions de patrouille israéliens

Pour Israël, l’économie de la mer prend une place de plus en plus importante. Les ports construits à Ahsdod et à Haïfa permettent ainsi de faciliter les échanges commerciaux avec l’Union européenne et les États-Unis tandis que l’accès à la mer Rouge, grâce à celui d’Eilat, lui permettent d’accéder à l’Asie en s’affranchissant du canal du Suez.

…Lire la suite

source : JForum