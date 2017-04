Dublin : un parti pris condamné par Israël. Par Bely.

Israël a en effet vivement condamné la décision du maire de la ville de Dublin, qui a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, au détriment du peuple israélien une fois de plus mis en accusation, une fois de plus calomnié.

C’est le journal « yédioth Ahonoth » qui le premier a subodoré motif à querelles possibles entre ces deux pays à la suite des projets de la ville de Dublin de célébrer le 50ème anniversaire de ce que son maire a appelé « l’occupation brutale de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ». Et pour ce faire, de lever le drapeau palestinien au fronton de sa mairie le 15 mai prochain.

Décision d’autant moins bien reçue qu’elle a été prise par un membre du conseil local de Dublin, John Enos connu pour ses actions de sympathie envers les Palestiniens mais cette fois doublée de l’aval du conseil municipal géré par le parti Shinn Fein et autres, généralement ( pour ne pas dire toujours) hostiles à Israël. Et le journaliste Itamar Aikhnar d’ajouter que ce n’est pas la première fois qu’Enos organise des manifestations en faveur de la Palestine en Irlande, que ce n’est pas la première fois qu’il invite le peuple irlandais à réaliser à son tour manifestations et grands événements pour soutenir les Palestiniens et que ce ne sera pas la dernière !

A ce propos, le journal a fait remarquer qu’il y a seulement un mois et demi, une soirée avec pour conférencier l’ambassadeur israélien Ze’ev Poker qui devait se dérouler à l’Université Trinity College de Dublin a été annulée, en raison d’une grande manifestation d’étudiants hostile à « Israël »,.

Ce à quoi, (selon la chaine israélienne I24), le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, Emmanuel Nahshon, n’a pas tardé à réagir déclarant que « si la ville de Dublin approuvait la décision de hisser le drapeau palestinien, elle hisserait en réalité un drapeau blanc de capitulation aux organisations terroristes, à la haine et au chantage !

Mais qui a dit qu’il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre ?