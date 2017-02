E. Macron se fait rappeler à l’ordre à cause de son hommage maladroit à Roger Hanin

« C’est une grande figure du cinéma et de l’audiovisuel français et qui a décidé de venir ici se faire enterrer avec son père et de faire le chemin dans l’autre sens » après être parti faire carrière en France, a rappelé le candidat à la présidentielle, aux côtés du fils de Roger Hanin, lors de son déplacement à Alger. « C’est une décision très forte d’être revenu ici et de dire qu’indépendamment des vicissitudes de l’histoire, il y a des fidélités », a-t-il ajouté avant de s’envoler pour Paris à la mi-journée. Mais le candidat a déposé une gerbe sur la tombe du comédien, étrangement barrée d’un ruban à son nom. Cette faute de goût a été dénoncée sur les réseaux sociaux comme une tentative de récupération mal placée…