E. Zemmour et la contre-colonisation

Dans sa chronique sur un livre de M. Lellouche, E. Zemmour donne sa vision de ce que vit la France dans le Figaro.



« Avec ce livre, Pierre Lellouche sera dédaigné ou vitupéré autant par ses amis que par ses ennemis ; car il fait ce que nos bien-pensants abhorrent : l’amalgame.

L’amalgame entre la guerre d’ici et la guerre de là-bas ; entre l’immigration et le terrorisme ; entre l’islam et l’islamisme ; entre l’islam et les totalitarismes communiste ou nazi ; entre l’échec des États-nations imposés au Moyen-Orient par la colonisation et le retour de la revendication du califat ; entre le passé et le présent ; entre la démographie et la conquête territoriale. Un amalgame intolérable au politiquement correct car il redonne une cohérence à des événements qu’on fait tout pour rendre incohérents.

(…)

Nous vivons la troisième offensive de l’islam en Europe, après celle qui a suivi la révélation de Mahomet au VIIe siècle, et après la chute de Constantinople, en 1453, qui mena les Turcs aux portes de Vienne. Une guerre qui est aussi, et d’abord, la revanche de la colonisation française en Algérie. Une contre-colonisation. (…) Nous vivons déjà les conséquences de ce grand basculement démographique: en 2015, 1,8 million d’entrées irrégulières en Europe, soit + 547 % en un an! »