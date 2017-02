Easyjet devient la première compagnie aérienne étrangère en Israël

La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé qu’elle était devenue la plus grande compagnie aérienne étrangère en Israël.

Selon les chiffres publiés par l’Autorité aéroportuaire israélienne pour janvier, easyJet est maintenant deuxième seulement derrière El Al pour le volume des passagers transportés vers et depuis d’autres pays. EasyJet a transporté plus de 56 000 passagers le mois dernier, soit une augmentation de près de 10% par rapport à l’année passée.

Le directeur commercial d’EasyJet, Neil Slaven, a déclaré: « Après avoir commencé la révolution des bas tarifs en Israël, en novembre 2009, nous sommes ravis d’apprendre que nous sommes devenus la plus grande compagnie aérienne étrangère desservant Israël. Nous avons considérablement augmenté notre offre au cours des sept dernières années et disposons maintenant de neuf itinéraires à destination et en provenance du pays. »