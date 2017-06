Le blockbuster américain Wonder Woman, interdit au Liban en raison du rôle principal attribué à l’actrice israélienne Gal Gadot, sera tout de même projeté en Tunisie, aux Émirats arabes unis, en Algérie et en Égypte, rapporte jeudi le site tunisien Webdo.

En 2016, dans une interview accordée au magazine Fashion, l’ancienne Miss Israël 2004 avait confié ne pas regretter son enrôlement dans l’armée israélienne. « Servir dans Tsahal m’a préparée pour Wonder Woman », avait-elle confié. A l’armée, Gal Gadot était coach sportif et était chargée d’entraîner physiquement les soldats et les soldates de Tsahal.