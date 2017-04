Economie : les indices sont au vert pour Israël

La gouverneure de la Banque centrale israélienne (Bank of Israel), Dr Karnit Flug, a présenté mercredi dernier au Premier ministre, Benyamin Netanyahou, et au Président, Reuven Rivlin, les derniers chiffres concernant le produit intérieur brut qui a augmenté de quatre pour cent par rapport à l’année précédente. Le rapport montre en outre que le ratio de la dette est tombé à 62 pour cent. „L’économie israélienne se porte bien“ a déclaré Reuven Rivlin. „Le rapport annuel de la Bank of Israel montre que l’économie israélienne est forte, notamment comparée à celle d’autres pays, et que nous avons bien surmonté la crise économique globale“.