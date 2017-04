Ecoutez les commémorations de ce peuple qui vous survivra

A l’heure où la France s’apprête à élire son nouveau président qui, de toute occurrence, n’offrira pas l’insouciance à sa communauté juive, où les programmes scolaires se veulent accommodants envers une frange anti-juive de la population, où une presse partisane des diktats les plus antisémites n’entend pas s’introspecter de sitôt, le peuple juif et ses amis honorent la mémoire de ces millions d’âmes tombées, massacrées, spoliées par la conséquence immonde d’un comportement “bien pensant” qui se répète déjà.

Aux sourds (mais pas muets), écoutez ce peuple qui vous survivra commémorer une de ses plus grandes blessures, dans un sens du devoir que vous semblez tellement vouloir ignorer : le devoir de mémoire.

Si l’intérêt de transmettre l’Histoire par des cérémonies, des musées, des documentaires est nécessaire, l’intérêt d’une prise de conscience est aujourd’hui plus que jamais capital.

Dès ce soir seront rappelés le souvenir et les noms de ceux et celles victimes de la Shoah, de ceux et celles dont les descendants peuvent désormais, s’ils le désirent, rentrer à la maison.

Un événement comme Yom HaSoah aidera certainement ceux qui y prêteront leur cœur à retrouver l’humanité primordiale qui fait actuellement tellement défaut dans les rues d’Europe. En Israël tout un pays s’arrêtera pour rendre hommage à ces millions de frères et de sœurs de mémoire bénie, afin que notre quotidien laisse place à l’essentiel : la cherté de la Vie.

A ceux et celles que nous n’oublierons jamais.