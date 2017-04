EDF Energies Nouvelles exploite désormais 11 centrales solaires dans le Néguev, totalisant160 MWc de capacité solaire installée. L’unité la plus récente Zmorot s’étend sur plus de 60 hectares et se compose de 207.000 panneaux photovoltaïques pouvant fournir 50MWc, couvrant les besoins de 30 000 personnes pendant 20 ans.