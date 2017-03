Egypte: les islamistes font la chasse aux Chrétiens

L’hebdomadaire Al-Naba de l’Etat islamique a publié un article regorgeant d’incitation flagrante contre les chrétiens résidant en Egypte. Selon l’article, les chrétiens ne se contentent de crimes de guerre contre les musulmans, mais ils collaborent également avec n’importe quel ennemi ou tyran et ne manquent aucune occasion de tuer des musulmans. Selon l’article, les chrétiens représentent un prétexte pour que l’Occident puisse conquérir et détruire les pays musulmans. En outre, les chrétiens aspirent à conquérir les terroristes fertiles d’Egypte et du Sinaï afin d’établir un Etat chrétien indépendant semblable à l’Etat juif sioniste.