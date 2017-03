Egypte: pour le cheikh El Azar, l’islam n’est pas concerné par le terrorisme

A la séance d’ouverture de la Conférence d’Al-Azhar, qui a réuni les délégués de cinquante pays, cheikh Al-Azhar Ahmed al-Tayeb, a souligné dans son discours que « l’Islam est innocent » de ceux qui ont détruit les deux tours du World Trade Center à New York, de ceux qui ont versé le sang des innocents au Bataclan en France, ou encore de ceux qui ont commis des attentats à Bruxelles ».Selon lui, la cause principale de ce genre d’actes terroristes est une mauvaise compréhension des enseignements de la charia islamique . Il a accusé « une minorité religieuse d’avoir enlevé les textes sacrés et de les réduire à des fusils à gage, au service des seigneurs de guerre ou des commerçants d’armes qui sont prêts à payer un prix élevé ». Il a enfin reproché à l’Occident « d’ignorer délibérément l’extrémisme chrétien et juif et d’adresser à l’Islam toutes formes d’accusations et de condamnations ».