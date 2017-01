Encore une Israélienne qui a la haine d’elle-même…A 72 ans, Ilana Hammerman demande solennellement au monde de boycotter son pays, sans quoi ce dernier serait en danger selon elle…

Mme Hammeman est une traductrice et écrivain israélienne née à Haïfa. Elle a traduit en hébreu, entre autres, Céline, Camus, Flaubert, Nietzsche, Kafka et García Márquez. Elle a publié plusieurs ouvrages sur la théorie littéraire, notamment sur le national-socialisme et la littérature allemande, et sur l’activité littéraire en Judée Samarie.

« Avec beaucoup de difficulté, je demande à mes concitoyens de mener l’appel à un boycott international, car autrement notre pays sera perdu pour toujours. »

«Les boycotts pour des raisons politiques sont un outil légitime qui relève de la protection de la liberté d’expression politique.»

Elle reproche à Israël les poncifs habituels concoctés par les mouvements terroristes palestiniens et sa voix porte par l’intermédiaire du journal Haaretz…