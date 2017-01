Emeutes en Algérie : un ministre accuse des médias étrangers, pro-israélien

Après une violente manifestation contre la hausse des taxes prévue par le gouvernement algérien, en proie à la crise économique, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Habitat a pointé du doigt le rôle de divers sites d’informations «Pour ce qui s’est passé sur Facebook et la sortie de certains jeunes à Béjaïa [commune kabyle dans le Nord du pays], il y a un site pro-israélien et sous-traitant d’Israël au Maroc, deux sites en France, un site en Israël et un autre en Allemagne […] On travaille la masse en disant qu’il n’y a plus d’argent. Que les projets sont à l’arrêt, qu’on ne va plus lancer de logements», a déclaré le ministre.