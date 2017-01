En Allemagne, des femmes cachent leurs cheveux blonds

Selon le site focus.de, une enquête montre que la politique d’immigration massive prônée Mme Merkel ne fait pas que des heureuses. Plus de la moitié des femmes estiment que l’Allemagne est devenu dangereuse pour elles. 58% des femmes ont déclaré dans une enquête pour Bild am Sonntag que les espaces publics d’aujourd’hui ne sont pas aussi sûrs pour elles qu’ils l’étaient avant.

Une Allemande nommée Anne K .explique: « Pendant la journée , je me sens relativement en sécurité, en particulier , par exemple , à la gare principale. Depuis le Nouvel An 2015 à Cologne J’évite totalement les grandes places, je porte toujours mon téléphone portable prêt à appeler, mais je marche toujours seule. Je n’ai pas toujours quelqu’un pour marcher avec moi. J’ai parfois peur, et exerce toujours une certaine prudence. Je ne possède pas spray au poivre. J’ai seulement 17 ans et je ne peux pas conduire une voiture encore; c’est pourquoi je dois utiliser mon vélo la nuit souvent.

Je cache toujours mes cheveux blonds sous un chapeau; j’ai ainsi un peu moins peur. Jusqu’à présent, les seules mauvaises expériences que j’ai eu étaient avec les hommes allemands pendant la journée. Mais je ne suis pas prêet, même pendant la nuit à avoir à mettre des limites à mon style de vie. Je pense qu’il n’y aura jamais une sécurité à 100%, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. »