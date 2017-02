En défi à l’Etat islamique, des Chrétiens irakiens rétablissent une croix géante

Un groupe de Chrétiens a érigé une croix massive à l’extérieur de la ville de Mossoul sur des terres récemment libérées de la domination du groupe terroriste de l’Etat islamique.

Le week-end dernier, le patriarche catholique chaldéen de Bagdad, Louis Raphaël Sako, a visité le site et béni la nouvelle croix dans le village de Telekuf-Tesqopa, à 17 miles de Mossoul.

Un grand groupe de fidèles chrétiens accompagnait l’archevêque dans une colline aux abords de la ville où il a béni l’énorme croix pendant que l’assistance lançait des feux d’artifice et applaudissait en criant: «Victoire! La victoire! La victoire! Pour ceux qui ont choisi la foi et ceux qui reviennent! »

Cette croix annoncera au monde «que c’est notre terre, nous sommes nés ici et nous mourrons ici», a dit l’archevêque Sako. « Nos ancêtres ont été enterrés dans cette terre pure et nous allons rester pour les préserver de toutes nos forces et pour les générations futures. »

« C’est un appel sincère pour revenir et reconstruire. Nous sommes unis à notre terre, à notre avenir sur la terre de nos ancêtres. Ici, nous pouvons être fiers de notre histoire et nous pouvons nous voir accorder tous nos droits », a déclaré M. Sako.