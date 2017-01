En France, des islamistes dictent les étals des librairies

Le Figaro rapporte que 3 enseignants, Anne-Clémentine Larroque, Charles Nadaud et Jean-Baptiste Guégan ont écrit un livre décrivant entre autres les pressions exercées par des extrémistes musulmans sur l’éducation en France. Ils affirment que des librairies ont refusé leur livre à cause du danger d’agression de la part d’islamistes. « Le soutien des autorités de tutelle à l’égard des enseignants n’est pas le même partout. Globalement, il est insuffisant pour lutter contre les dérives salafistes et ostentatoires à l’école, premiers degrés du discours de rupture. Même chose pour la complaisance que l’on peut observer parfois vis-à-vis de personnels de l’Éducation nationale, clairement salafistes, qui ne respectent que très vaguement la laïcité. […]

La peur se diffuse subrepticement. Exemple assez consternant: certaines librairies en France n’ont pas voulu mettre notre livre sur les étals ou en vitrine de peur de caillassages et d’agressions d’islamistes. »