En Indonésie Jean-Marc Ayrault évoque la création d’un Etat palestinien

Au cours de sa visite en Indonésie, mardi dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a insisté mardi sur la nécessité d’une solution à deux Etats, israélien et palestinien vivant côte à côte. « Pour continuer à mettre à l’ordre du jour de la communauté internationale la nécessité de la perspective de deux Etats pour la paix au Proche-Orient, Israël et Palestine vivant côte à côte en paix et en sécurité, c’est un combat que nous menons, que nous allons continuer à mener parce qu’il est essentiel », a souligné M. Ayrault.