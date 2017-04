Encore des découvertes dans les grottes de Qumran

Plus de soixante ans après les premières fouilles, la 12ème grotte où on pouvait trouver encore des manuscrits du 1er s. a été découverte à Qoumran par des chercheurs de l’Université de Jérusalem (Institut d’archéologie).

On y a trouvé des poteries et des jarres vides dans des niches, au fond d’un tunnel, qui laissent supposer que des manuscrits ont été volés. On a découvert au fond d’une cruche un morceau de parchemin, ainsi qu’un ruban qui devait l’enrouler et un lacet en cuir.

«C’est extraordinaire, il s’agit de la plus importante découverte sur le site archéologique de Qumrân depuis des années», a estimé Oren Gutfeld, directeur des fouilles. . Selon lui, la caverne aurait pu contenir des manuscrits de la mer Morte jusqu’à ce que celle-ci ne soit pillée par les Bédouins au milieu du XXe siècle.

Les autres indices trouvés, lames de silex, têtes de flèches, sceau en cornaline décorée, montrent que cette grotte était habitée à l’Age de bronze et de pierre. D’après le directeur de l’IAI, Israel Hasson, cette découverte est une prémisse à d’autres dans la région, « nous sommes engagés dans une course contre la montre avec les spoliateurs d’antiquités ».