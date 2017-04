Enquête : 90% des incendies de l’été dernier en Israël étaient d’origine criminelle

Selon le directeur du service des enquêtes des pompiers israéliens, 6 mois après la vague d’incendie qui avait dévasté de nombreuses forêts et de localités israéliennes « il devient clair que 90 % des incendies étaient d’origine criminelle, que les incendiaires étaient des Arabes et que les localités dévastées par le feu étaient des localités juives. Je suis un enquêteur et seul les faits m’intéressent pas la politique », a déclaré Ran Tepser.