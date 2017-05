Enquête: les Juifs sont…les plus instruits

Le Pew Research Center vient de publier une étude sur l’éducation des Juifs dans le monde : 13 ans de scolarité contre 9 pour les chrétiens, 5,5 pour les musulmans et les hindous. Parmi les Juifs de 25 à 34 ans, les femmes sont plus instruites que les hommes : 70% ont suivi une certaine forme d’enseignement supérieur, contre 57% pour les hommes. Les Juifs américains ont le taux le plus élevé d’enseignement supérieur, qui est de 75% (contre 40% chez les Américains en général), et ont une scolarité de 14,7 années en moyenne. 46% des Juifs israéliens ont fait des études supérieures et ils ont une moyenne de 12 années de scolarité.