Envolée des incidents antisémites à New-York

Les incidents de haine contre les Juifs ont plus que doublé dans la ville de New York depuis le début de la nouvelle année en comparaison au commencement de l’année 2016, selon la police. Le département de la police de la ville de New York a fait savoir que 56 incidents de haine ont été rapportés du 1er janvier au 18 février 2017. 28 de ces incidents visaient des Juifs.