Eran Cohen, partisan du boycott d’Israël, veut diriger la jeunesse juive en Grande-Bretagne

Né à Tel Aviv, le militant pro-palestinien Eran Cohen, âgé de 27 ans, a créé la surprise en se présentant comme candidat à la présidence de l’Union des Étudiants Juifs de Grande Bretagne (UJS).

Au moment où des candidats de l’extérieur émergent partout dans le monde, la tendance vers le populisme radical semble gagner la politique des étudiants juifs du Royaume-Uni. Le candidat « surprise » pour les élections du président de l’Union des Étudiants Juifs est Eran Cohen, militant pro-Palestinien de longue date et partisan éloquent du mouvement de « Boycott, Désinvestissement et Sanctions », commente Haaretz.

La candidature du jeune homme de 27 ans est un changement pour un groupe qui est depuis longtemps un bastion de la politique communautaire, dédié à combattre les boycotts dans les campus et à renforcer les liens des étudiants avec Israël.

Un rôle supérieur dans l’UJS est depuis longtemps une étape pour les étudiants qui envisagent un avenir parmi les dirigeants juifs anglais, ou dans l’arène politique traditionnelle.

Eran Cohen, membre du collectif juif anarchiste du Royaume-Uni, « Jewdas » (Judas-le-traître !), diasporiste convaincu veut représenter les jeunes juifs du Royaume-Uni.

E. Cohen s’est fait tristement connaître pour ses manifestations violentes contre Tsahal à Bi’ilin en Judée Samarie. Il est un opposant aux voyages « Birthright Israël », projet, qui comprend une offre de voyages à destination d’Israël – dix jours pour de jeunes adultes afin de consolider leur identité – et qui est dirigé par l’Union patriotique Juive (the United Jewish Israel Appeal). Il a organisé ensuite la Semaine annuelle de l’Apartheid israélien, campagne dans l’ensemble des campus, que l’UJS a jugée « hostile et intimidante au plus haut degré ».

Tout ceci rend sa candidature difficile à accepter, mais il explique avec enthousiasme que le BDS n’a rien d’extrême, soutenant fermement que la Semaine de l’Apartheid ne pose aucun problème…