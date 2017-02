Espagne: On ne peut plus faire n’importe quoi contre Israël

Un tribunal espagnol a décidé que neuf militants du BDS contre Israël en Espagne seront jugés pour des chefs d’accusation de boycott du chanteur juif américain Matisyahu et de son harcèlement durant l’été 2015. La Cour d’Investigation n° 19 de Valence a approuvé de joindre une plainte pénale à la procédure judiciaire qu’a déposée le Comité Légal contre la Discrimination, l’association d’avocats pour les droits de l’homme qui luttent contre la discrimination et l’antisémitisme en Espagne. S’ils sont reconnus coupables, les neuf dirigeants du BDS, qui sont accusés de délits d’incitation à la haine et à la discrimination, pourraient être condamnés à une peine d’emprisonnement.