Espérance de vie : Israël dans le peloton de tête

Selon le journal médical Lancet, en 23 ans, l’espérance de vie moyenne dans le monde est passée de 65,3 ans à 71,5. Israël se place dans le peloton de tête parmi 188 nations, 4ème pour les hommes et 10ème pour les femmes. Selon l’OMS, l’espérance de vie de l’homme israélien est de 80,2 ans et celle de la femme israélienne de 84 ans. Selon les données de l’OCDE, l’espérance de vie de l’homme israélien est de 79,9 ans, soit 2,4 ans au-dessus de la moyenne et le plaçant en 3ème position, après l’Islande et la Suisse.