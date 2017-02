Et Israël transforma le Co2 en carburant

Fondée en 2011, New Co2 Fuel, qui, après 8 ans de recherches, a mis au point une technologie qui utilise le Co2 libéré par les usines et les industries pour le transformer en carburant. Ce développement a été réalisé en collaboration avec Pr Jacob Kerni de l’Institut Weizmann. Pour produire cet hydrocarbure, un champ de panneaux solaires a été disposé pour chauffer un réacteur à plus de 1000°C, dissocier deux gaz, le CO2 et le H2O et produire le « Synga », un mélange de monoxyde de carbone (C) et d’hydrogène (H2O). Synga est un carburant au même titre que le méthanol, le gasoil ou le butane. David Banitt, PDG de New Co2 Fuel: « Le réel problème des énergies renouvelables est l’immense investissement qu’elles demandent, plusieurs milliards de dollars tout ceci pour peu de profit. Nous avons trouvé la solution bon marché pour résoudre ce problème«