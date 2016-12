Et Obama choisit de trahir Israël à l’ONU

L’administration Obama s’est abstenue vendredi de voter contre une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à « mettre un terme à la construction israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est », ce qui a permis à la mesure passer.

Quatorze Etats membres ont voté en faveur de la résolution, aucun n’a voté contre, et les États-Unis se sont abstenus.

L’ambassadeur américain Samantha Power a justifié la décision des États-Unis de s’abstenir en affirmant que «les implantations n’ont pas de légalité».

Le bureau du Premier ministre Binyamin Netanyahu a envoyé à Breitbart Jérusalem la réponse suivante à l’adoption de la résolution:

« Israël rejette cette honteuse résolution anti-israélienne à l’ONU et ne respectera pas ses termes. À une époque où le Conseil de sécurité ne fait rien pour arrêter le massacre d’un demi-million de personnes en Syrie, il se concentre honteusement sur la seule véritable démocratie au Moyen-Orient, Israël, et appelle le mur occidental «territoire occupé». L’administration Obama a non seulement échoué à protéger Israël contre cette conspiration à l’ONU, mais elle a également travaillé dans les coulisses pour la faire passer. Israël attend avec impatience de travailler avec le président élu Trump et avec tous nos amis au Congrès, républicains et démocrates, pour nier les effets néfastes de cette résolution absurde. »

Plus tôt aujourd’hui, un responsable israélien a déclaré à des journalistes, y compris ce journaliste à Breitbart Jérusalem, que l’administration Obama travaillait secrètement avec l’Autorité palestinienne pour élaborer une résolution «honteuse» des Nations Unies sur le dos d’Israël.

Le fonctionnaire a dit Breitbart Jérusalem par email:

« Le président Obama et le secrétaire Kerry sont derrière ce mouvement honteux contre Israël à l’ONU. L’administration américaine a secrètement préparé avec les Palestiniens une résolution anti-israélienne extrême dans dos d’Israël pour soutenir la terreur et les boycotts et faire effectivement du mur occidental un « territoire palestinien occupé. » Il s’agit d’un abandon d’Israël qui rompt des décennies de politique américaine de protection d’Israël à l’ONU et ébranle les perspectives de travailler avec la prochaine administration pour l’avancement de la paix. »

L’administration Obama a piteusement démenti cette accusation. « Contrairement à certaines allégations, l’administration n’a pas été impliquée dans la formulation de la résolution et ne l’a pas promue », a déclaré à Reuters un responsable américain.