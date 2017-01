Et pendant ce temps, les Chrétiens continuent de se faire persécuter en terre d’Islam, notamment chez les Palestiniens

La France a mieux à faire que de se préoccuper du sort des Chrétiens dans le monde, elle est occupée par forcer la main d’Israël pour céder des territoires aux Palestiniens. Pendant ce temps, la Somalie, l’Afghanistan, le Pakistan et le Soudan apparaissent comme des terres de plus en plus hostiles aux Chrétiens sans oublier la Syrie, l’Irak, l’Irak, le Yémen ou encore l’Érythrée. Les territoires palestiniens arrivent en 23è position pour leur politique de discrimination anti-chrétienne.

C’est ce qu’indique l’index mondial de persécution des chrétiens 2017, diffusé comme chaque année par « Portes ouvertes », ONG internationale chrétienne évangélique en faveur des chrétiens persécutés. Dans le monde, ce sont 215 millions de chrétiens qui vivraient la persécution, soit presque un chrétien sur douze. L’une des principales causes, relèvent les responsables de l’organisation, demeure l’islam radical.