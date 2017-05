Ils étaient trois et nous, étions des milliers à les admirer. Par Bely.

Ils sont passés et repassés, ils ont zébré le ciel bleu azur d’Israël de leur fuselage tout à fait exceptionnel.Ils étaient trois, trois exemplaires du chasseur bombardier furtif de 5e génération.

Nous, nous étions des milliers, le nez en l’air à les admirer, trois nouveaux venus bienvenus en ce jour de célébration du 69ème anniversaire de la création d’Eretz Israël.

Trois exemplaires venus s’ajouter aux cinq déjà reçus depuis décembre, avant que de recevoir au cours des prochaines années au total 50 spécimens de cet avion construit par le groupe américain Lockheed Martin, une des réponses à la « menace » iranienne car réputés capables de passer inaperçus des missiles S-300 livrés à l’Iran par la Russie.

Ces F-35, rebaptisés « Adir » (« puissants » en hébreu), sont présentés comme des « Bijoux de technologie, des appareils censés échapper aux radars les plus perfectionnés et voler à mach 1,6 (environ 1900 kilomètres par heure), par un correspondant qui ajoute : « Ils sont supposés être six fois plus efficaces que les appareils actuels en combat aérien comme en surveillance, et huit fois plus efficaces en attaque au sol. »

Vedettes incontestables

Ces F-35 étaient les vedettes incontestables de la parade aérienne 2017, organisée comme chaque année par Israël.

Des éléments de poids pour montrer aux israéliens qu’Israël, pour tout petit qu’il soit, est capable de les défendre des attaques de tous ses ennemis.

Et dieu sait s’ils sont nombreux dans la région !