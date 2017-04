Il était une fois la laïcité et Israël…un conte à ne pas mettre entre toutes les mains !

Il était une fois, Laïcité, une très vieille dame âgée de 3 siècles qui ne supportant plus de se faire molester au quotidien dans sa patrie, la bien nommée « fille aînée de l’église » décida de reprendre son destin entre ses mains.

Sur son chemin ‘’ hallal, charia et djihad ‘’ se dressaient, mais elle du haut de ses certitudes n’aperçut que ‘’ cacher ‘’. Il faut dire que ‘’ kippa’’ avait déjà fortement dérangé laïcité depuis belle lurette.

Alors forte, de ce tourment qui l’empêchait de dormir, sa décision était prise. Elle, la représentante ‘’ de l’impartialité ou de la neutralité de l’Etat à l’égard des confessions religieuses ‘’ montait au créneau pour interdire pour un temps et un temps seulement l’abattage rituel juif.

Oh, rien de bien exceptionnel me direz-vous au pays de Voltaire qui bien plus tard fut celui des ennemis de Dreyfus et puis encore plus tard, du bien vieux maréchal Pétain. Oui, laïcité aimait ses juifs mais à la manière de Gainsbourg : ‘’ je t’aime moi non plus ‘’. Ce lien fort entre elle et eux, la tiraillait, la titillait en permanence. Il y avait chez eux un je ne sais quoi de fortement dérangeant, de politiquement jamais correct (sauf peut-être au sein de ses institutions) et de trop lumineux qui dérangeait l’obscurité de ses vues.

Mais eux, ses Juifs ‘’ à elle ‘’, ils semblaient comme envoutés par son aura, son pouvoir quasi magnétique les laissait la bouche ouverte, telles de véritables carpes ashkénazes. Sans réactions véritables, ils paraissaient lestés autant qu’après un lourd et pantagruélique repas séfarade.

Rien ni personne ne pouvait les défaire de cette affection œdipienne aux relents morbides.

Et pourtant, malgré son âge ancestral, Israël, leur mère naturelle les rappelait régulièrement à la raison. Mais eux, contre vents et marées, ils ne pouvaient, disaient-ils, ou ne voulaient rien entreprendre.

Ah, comme les enfants sont ingrats parfois…Israël se morfondait de les voir se laisser glisser dans les filets assassins de Laïcité. En effet, Llaïcité n’avait rien pu pour sauvegarder Ilan, Myriam, Jonathan et ses 2 fils Arié et Gabriel. Ni encore moins pour Yohan, Philippe, François-Michel et Yoav. Et puis vint le tour de Sarah, torturée et défenestrée dans l’indifférence générale.

L’amour d’une mère est inconditionnel et sans limites

De tout ceci, Les juifs de laïcité ne retenaient qu’une chose : ce qu’ils voulaient bien entendre.

Or, Israël ne comptait pas laisser ses enfants partir à vaut l’eau. L’amour d’une mère est inconditionnel et sans limites : elle continuerait envers et contre tout, à tout mettre en œuvre pour qu’ils ouvrent enfin les yeux tout en sachant, qu’elle se ferait ridiculiser et rejeter encore et encore.

Israël n’était pas une mère laxiste et faussement moderne. Il valait mieux que ses enfants la maltraitent pour un temps mais qu’au bout du compte, elle arrive à les ramener sous son aile protectrice. Israël était tenace et ne perdait jamais espoir, sa très longue existence lui avait permis de relever la tête à chaque revers qu’elle avait traversé. Rien ne l’avait ébranlé jusqu’à ce jour et rien ne l’ébranlerait jamais car son secret qui n’en était d’ailleurs pas un, c’était qu’entre elle, ses enfants et l’immanence divine : l’amour n’avait jamais quitté le domicile familial.

Par Nathalie Sivan